Coppa Italia Unitas Sciacca in campo per il decisivo match di ritorno contro il Partinicaudace

Oggi Unitas Sciacca affronta il Partinicaudace nel match di ritorno della semifinale di Coppa Italia di Eccellenza. La sfida, in programma alle 14, rappresenta un momento cruciale per determinare la squadra che accederà alla finale, con entrambe le formazioni pronte a dare il massimo per ottenere la qualificazione.

Unitas in campo oggi per il decisivo match di ritorno della semifinale di Coppa Italia di Eccellenza, in programma alle 14.30 contro il Partinicaudace sul campo di Terrasini, sede delle gare interne della formazione palermitana in questa stagione. Dopo l’1-0 dell’andata, i neroverdi arrivano a. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

