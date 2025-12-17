Coppa Italia Unitas Sciacca in campo per il decisivo match di ritorno contro il Partinicaudace

Oggi Unitas Sciacca affronta il Partinicaudace nel match di ritorno della semifinale di Coppa Italia di Eccellenza. La sfida, in programma alle 14, rappresenta un momento cruciale per determinare la squadra che accederà alla finale, con entrambe le formazioni pronte a dare il massimo per ottenere la qualificazione.

Unitas in campo oggi per il decisivo match di ritorno della semifinale di Coppa Italia di Eccellenza, in programma alle 14.30 contro il Partinicaudace sul campo di Terrasini, sede delle gare interne della formazione palermitana in questa stagione. Dopo l’1-0 dell’andata, i neroverdi arrivano a. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Leggi anche: Unitas Sciacca in campo al Gurrera per la Coppa Italia: serve una vittoria larga per volare in semifinale

Leggi anche: Coppa Italia: Unitas Sciacca pronta alla sfida con il Licata

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

COPPA ITALIA ECCELLENZA 90011 BAGHERIA vs UNITAS SCIACCA

Coppa Italia di Eccellenza, lo Sciacca cerca oggi un’altra finale - Unitas in campo oggi per il decisivo match di ritorno della semifinale di Coppa Italia di Eccellenza, in programma alle 14. grandangoloagrigento.it