coppa italia oggi in campo nel mirino le semifinali

Oggi si disputano i quarti di finale della Coppa Italia, con in campo otto squadre ancora in corsa: Luco, Ponte Buggianese, Lampo Meridien, Mobilieri Ponsacco, Atletico Maremma, Lebowski e Audax Rufina. Le partite, in programma alle 14:30, rappresentano un passaggio fondamentale verso le semifinali della competizione.
Per la Coppa Italia oggi alle 14,30, si giocano le partite dei quarti. Sono rimaste in competizione otto formazioni: Luco, Ponte Buggianese, Lampo Meridien (girone A), Mobilieri Ponsacco e Atletico Maremma (girone B) e Lebowski e Audax Rufina (girone C). Le partite hanno il sapore del dentro o fuori, con la formula della gara unica, che in caso di parità al 90’, saranno i rigori a proclamare la vincente. Audax Rufina-Sinalunghese (arbitro: Magrini di Pistoia). Dopo la netta affermazione in campionato sulla squadra senese, il "Bresci" torna ad accendersi di nuovo per la sfida di Coppa Italia contro la Sinalunghese in cerca di rivincita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
