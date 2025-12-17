L’Unitas Sciacca si conferma protagonista della Coppa Italia di Eccellenza, raggiungendo per il secondo anno consecutivo la finale. Dopo uno 0-0 sul neutro di Terrasini, la squadra ha mantenuto il vantaggio dell’1-0 dell’andata contro il Partinicaudace, assicurandosi così il passaggio del turno e un’altra occasione di brillare in un prestigioso appuntamento regionale.

© Agrigentonotizie.it - Coppa Italia, l'Unitas Sciacca elimina il Partinicaudace e conquista la finale

L’Unitas Sciacca conquista la finale di Coppa Italia di Eccellenza per il secondo anno consecutivo. Lo 0-0 maturato sul neutro di Terrasini è bastato per difendere l’1-0 dell’andata contro il Partinicaudace e staccare il pass per l’ultimo atto del torneo regionale.La gara, seguita da un pubblico. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Leggi anche: Coppa Italia, Unitas Sciacca in campo per il decisivo match di ritorno contro il Partinicaudace

Leggi anche: Coppa Italia: Unitas Sciacca pronta alla sfida con il Licata

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Coppa Italia, Unitas Sciacca in campo per il decisivo match di ritorno contro il Partinicaudace; Sport. Impegni casalinghi domani per Unitas Sciacca e Scalia Volley Sciacca - Autore: Calogero Parlapiano | Sport; Eccellenza A, pari tra Sciacca e Licata. In tre vincono fuori, solo Bagheria CdV fa valere fattore campo; Eccellenza, pareggio a reti bianche tra Unitas Sciacca e la capolista Licata - Autore: Calogero Parlapiano | Sport.

Coppa Italia, Unitas Sciacca in campo per il decisivo match di ritorno contro il Partinicaudace - 0 dell’andata, i neroverdi arrivano a questa sfida con la consapevolezza di avere un piccolo vantaggio, ma soprattutto con la determinazione di chi vuole conquistare la seconda finale consecu ... agrigentonotizie.it

Eccellenza, derby d’alta quota tra Sciacca e Licata - La squadra gialloblù rappresenta finora la grande protagonista del campionato e cercherà di confermare la propria leadership anche in trasferta ... grandangoloagrigento.it