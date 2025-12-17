Il Paris Saint Germain conquista la Coppa Intercontinentale, aggiudicandosi il titolo mondiale battendo il Flamengo ai rigori. La sfida emozionante si conclude 3-2 dopo i tiri dal dischetto, con il portiere Safonov protagonista assoluto, parando quattro rigori decisivi. Un trionfo che consacra il PSG tra le grandi del calcio internazionale, regalando ai tifosi un momento indimenticabile di orgoglio e vittoria.

© Lapresse.it - Coppa Intercontinentale, trionfo del Psg: battuto ai rigori il Flamengo, il portiere Safonov ne para 4

Il Paris Saint Germain si laurea campione del mondo battendo per 3-2 dopo i calci di rigore il Flamengo nella finale di coppa Intercontinentale. Nei tiri dagli undici metri super prestazione del portiere Safonov, che ne para quattro su cinque. Per gli uomini di Luis Enrique – che conquistano il loro sesto trofeo stagionale – si è trattato comunque di un match ostico: all’iniziale vantaggio di Kvaratskhelia al 38? del primo tempo ha risposto Jorginho al 17? della ripresa. Un risultato che non è cambiato neanche nei tempi supplementari. I primi a presentarsi sul dischetto sono stati brasiliani, passando in vantaggio con De la Cruz. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Leggi anche: Il PSG batte il Flamengo e vince la Coppa Intercontinentale ai rigori: due ex Napoli protagonisti

Leggi anche: Paris Saint Germain-Flamengo (coppa Intercontinentale FIFA, mercoledì 17 dicembre 2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici. Parigini a caccia del titolo contro i Rubronegros

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Coppa Intercontinentale: PSG verso il primo titolo, ma il Flamengo sogna; Paris Saint-Germain-Flamengo: probabili formazioni, quando e dove vederla; Psg-Flamengo, dove vedere la finale di Coppa Intercontinentale in Diretta Tv e in Streaming; L'ex Juve Danilo ancora decisivo e Flamengo in finale Intercontinentale: Pyramids ko, ora c'è il Psg.

Psg Intercontinentale, Flamengo ko ai rigori: Safonov alla Donnarumma - Prima volta per i parigini, il portiere russo para 4 penalty ... tuttosport.com