Coppa Intercontinentale oggi Psg-Flamengo – Diretta

Oggi si accendono i riflettori sulla finale di Coppa Intercontinentale 2025, con il match tra Paris Saint-Germain e Flamengo. In diretta dallo stadio Ahmed bin-Ali di Al Rayyan, in Qatar, le due squadre si sfidano per conquistare il prestigioso trofeo internazionale. Un evento imperdibile per gli appassionati di calcio, trasmesso in tv e streaming per vivere ogni istante di questa emozionante sfida.

