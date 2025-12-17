Coppa Intercontinentale oggi Psg-Flamengo – Diretta

Oggi si accendono i riflettori sulla finale di Coppa Intercontinentale 2025, con il match tra Paris Saint-Germain e Flamengo. In diretta dallo stadio Ahmed bin-Ali di Al Rayyan, in Qatar, le due squadre si sfidano per conquistare il prestigioso trofeo internazionale. Un evento imperdibile per gli appassionati di calcio, trasmesso in tv e streaming per vivere ogni istante di questa emozionante sfida.

(Adnkronos) – È il giorno della finale di Coppa Intercontinentale 2025. Oggi, mercoledì 17 dicembre, il Paris Saint-Germain sfida il Flamengo – in diretta tv e streaming – allo stadio Ahmed bin-Ali di Al Rayyan, in Qatar. I francesi di Luis Enrique arrivano all'appuntamento dopo aver trionfato, nella scorsa stagione, in Champions League, battendo l'Inter . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

