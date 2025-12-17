Coppa d’Africa l’effetto sulla Roma | Ndicka ed El Aynaoui out e incroci condizionati a gennaio

L’arrivo della Coppa d’Africa porta con sé inevitabili ripercussioni per le squadre italiane, e la Roma non fa eccezione. Con Ndicka ed El Aynaoui fuori dai giochi, i piani di gennaio si complicano, aprendo nuovi scenari e incroci da affrontare con rinnovata determinazione. La competizione africana, come ogni anno, mette in evidenza l’imprevedibilità di un calendario sempre più ricco di sfide e assenze strategiche.

Il conto alla rovescia è partito. Il 21 dicembre scatterà la Coppa d'Africa e, come ogni inverno, anche la Serie A dovrà fare i conti con assenze rilevanti. La Roma non fa eccezione: Gian Piero Gasperini dovrà rinunciare a Evan Ndicka e Neil El Aynaoui almeno fino al 31 dicembre 2025, data di chiusura della fase a gironi. Costa d'Avorio e Marocco, però, partono tra le grandi favorite del torneo. L'ipotesi di un loro percorso lungo è tutt'altro che remota, con il rischio concreto di perdere i due giallorossi anche nelle prime settimane di gennaio. Le partite prima di Capodanno. Prima di salutare il 2025, la Roma è attesa da due snodi delicati in campionato.

