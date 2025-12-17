Controlli su auto rubate e spaccio a Bitonto | un arresto e cinque denunce

Nel cuore di Bitonto, intensificati i controlli della polizia di Stato, che hanno portato all’arresto di un sospetto e alla denuncia di cinque persone. L’operazione mirava a contrastare il fenomeno delle auto rubate e dello spaccio di sostanze stupefacenti, contribuendo a rafforzare la sicurezza e la tranquillità nella comunità locale.

Il centro abitato di Bitonto, nei giorni scorsi è stato interessato da controlli straordinari della polizia di Stato. La vigilanza del territorio è stata intensificata per contrastare furti di auto, reati in ambito agricolo e altre attività illecite. I controlli, condotti dagli agenti del. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Leggi anche: Un arresto per spaccio di droga e denunce per porto d'arma illecito: controlli serrati della Polizia

Leggi anche: Controlli nei giorni di festa: denunce e arresto. Uomo abbandona auto con targhe clonate dopo l’inseguimento

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Controlli anticrimine. Droga, armi e violenza, il bilancio è di un arrestato e cinque denunciati; Guidava un’auto rubata con targhe false: denunciato per riciclaggio e ricettazione; Smantellato il traffico di cocaina. Auto clonate e telefoni criptati . Così cercavano di eludere i controlli; Spaccia cocaina a domicilio su un'auto a noleggio: arrestato 29enne.

Notti di controlli in Brianza: ritirate 7 patenti e recuperate due auto rubate - Il bilancio del progetto “SMART 2025 – Servizi di Monitoraggio Aree a Rischio del Territorio” che ha coinvolto Monza e comuni limitrofi per un bacino di circa 280mila abitanti ... msn.com