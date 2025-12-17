Controlli su auto rubate e spaccio a Bitonto | un arresto e cinque denunce

Nel cuore di Bitonto, intensificati i controlli della polizia di Stato, che hanno portato all’arresto di un sospetto e alla denuncia di cinque persone. L’operazione mirava a contrastare il fenomeno delle auto rubate e dello spaccio di sostanze stupefacenti, contribuendo a rafforzare la sicurezza e la tranquillità nella comunità locale.

Il centro abitato di Bitonto, nei giorni scorsi è stato interessato da controlli straordinari della polizia di Stato. La vigilanza del territorio è stata intensificata per contrastare furti di auto, reati in ambito agricolo e altre attività illecite.

