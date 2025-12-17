Controlli straordinari interforze contro l’illegalità Ispezionati 15 attività commerciali
Nell’ambito di un’operazione interforze, sono state effettuate ispezioni presso 15 attività commerciali nel territorio ciociaro. I controlli straordinari mirano a contrastare l’illegalità e garantire la tutela della legalità, proseguendo senza sosta l’azione delle forze dell’ordine nella regione.
Continua senza sosta l'offensiva delle forze dell'ordine contro l'illegalità su tutto il territorio ciociaro. Sulla base delle direttive emerse in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, il Questore di Frosinone, Dott. Stanislao Caruso, ha disposto una nuova serie di.
