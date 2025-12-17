Controlli della Finanza nelle pescherie | fuori norma la metà dei commercianti

A Como, i controlli della Guardia di Finanza nelle pescherie hanno evidenziato come oltre la metà dei commercianti siano fuori norma. Le ispezioni mirano a contrastare la falsa o infedele indicazione dell’origine del pesce, garantendo maggiore trasparenza e tutela del consumatore. Un intervento importante per mantenere elevati standard qualitativi e contrastare pratiche scorrette nel settore ittico.

© Ilgiorno.it - Controlli della Finanza nelle pescherie: fuori norma la metà dei commercianti Erba (Como), 177 dicembre 2025– C ontrolli del Servizio Navale della Guardia di finanza di Como sulle vendite di pesce, e in particolare per verificare casi di falsa o infedele indicazione dell’origine del prodotto ittico . Le irregolarità sono emerse nella metà dei casi controllati, tutti esercizi commerciali, relative a violazione dell’obbligo di etichettatura del pesce pronto per la vendita. A Erba sanzionato un negozio per 4.500 euro. In un caso, a Erba, il titolare della pescheria non aveva nemmeno esposto i cartellini sui quali occorre riportare le informazioni salienti relative al nome della specie, alla zona di pesca, al metodo di cattura, allo stato di conservazione - se fresco, congelato o decongelato - ed è stato quindi multato, con una sanzione da 4500 euro, che può scendere a 1550 se saldata entro cinque giorni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Leggi anche: Caschi (fuori norma), batterie e catene per auto finti "made in Italy": maxi sequestro della finanza Leggi anche: Controlli nel Cividalese: ubriachi al volante, patenti false e locali fuori norma La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Pesce per i cenoni di Natale, scattano i controlli della Finanza a Como: un negozio su due irregolare. Controlli della Finanza nelle pescherie: fuori norma la metà dei commercianti - Erba (Como), 177 dicembre 2025– C ontrolli del Servizio Navale della Guardia di finanza di Como sulle vendite di pesce, e in particolare per verificare casi di falsa o infedele indicazione dell’origin ... ilgiorno.it

