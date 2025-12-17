Contro il muretto con il suo camioncino | paura per un 66enne a Sondrio

Stamattina a Sondrio, un incidente si è verificato alla rotonda di viale Milano. Un uomo di 66 anni, al volante di un camioncino, ha perso il controllo mentre si immetteva su via Adua, finendo contro un muretto oltre il marciapiede. L’incidente ha suscitato preoccupazione, ma fortunatamente nessuno è rimasto gravemente ferito.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.