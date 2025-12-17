Contro il muretto con il suo camioncino | paura per un 66enne a Sondrio
Stamattina a Sondrio, un incidente si è verificato alla rotonda di viale Milano. Un uomo di 66 anni, al volante di un camioncino, ha perso il controllo mentre si immetteva su via Adua, finendo contro un muretto oltre il marciapiede. L’incidente ha suscitato preoccupazione, ma fortunatamente nessuno è rimasto gravemente ferito.
Incidente questa mattina alla rotonda di viale Milano, a Sondrio: un 66enne che ha affrontato la rotatoria ha perso il controllo del suo camioncino mentre si stava immettendo su via Adua ed è andato a sbattere contro il muretto posizionato oltre il marciapiede dove, fortunatamente, in quel. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
