Contratto scaduto e turni pesanti | lavoratori in sciopero alla cartiera di Cordenons
Lavoratori della cartiera di Cordenons in sciopero per quattro ore, mercoledì 17 dicembre, in segno di protesta contro il mancato rinnovo del contratto nazionale scaduto da un anno. La decisione nasce dalle tensioni legate ai turni pesanti e alle condizioni di lavoro, evidenziando la crescente preoccupazione tra i dipendenti e la volontà di chiedere un miglioramento delle proprie condizioni. Un gesto che sottolinea l’importanza di un confronto aperto tra le parti coinvolte.
Ingranaggi fermi alla cartiera di Cordenons. Nella giornata di mercoledì 17 dicembre i lavoratori delle cartiera hanno deciso di incrociare le braccia per quattro ore chiedendo il rinnovo del contratto nazionale di lavoro scaduto un anno fa. Lo sciopero è stato indetto da Slc Cgil, Uilcom Uil. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
