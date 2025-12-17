Continua la pioggia in Toscana | emessa nuova allerta meteo

La Toscana è interessata da un flusso umido e mite proveniente dal sud, che ha causato piogge e temporali nella regione. Dopo alcune schiarite pomeridiane, è stata emessa una nuova allerta meteo per precipitazioni intense e locali temporali, in particolare tra la sera di oggi, mercoledì, e la prima parte di giovedì.

Torna il maltempo: pioggia, vento e mareggiate. Scatta l'allerta gialla - Il nuovo bollettino meteo emesso dalla Sala operativa della Regione Toscana non porta buone notizie per la Maremma, in particolare per la zona costiera della provincia di Grosseto. corrieredimaremma.it

Pioggia, temporali, mareggiate e vento: allerta meteo in parte della Toscana - Allerta meteo per pioggia, temporali, mareggiate e vento: in arrivo una perturbazione atlantica che interesserà, martedì 16 dicembre, anche la Toscana. sienafree.it

Maltempo in Toscana, Follonica sott'acqua

