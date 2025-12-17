La Juventus torna alla vittoria contro il Bologna, con Cabal protagonista e Bremer di nuovo in campo. Ora l’attenzione si sposta sulla sfida alla Roma, senza Koopmeiners squalificato. Redazione JuventusNews24 vi aggiorna sulle ultime novità di formazione, infortuni, tempi di recupero e diffidati, per preparare al meglio il prossimo impegno dalla Continassa.

© Juventusnews24.com - Continassa Juve: vittoria col Bologna nel segno di Cabal, torna in campo Bremer. Ora testa alla Roma (senza lo squalificato Koopmeiners)

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Archiviata la vittoria importantissima di Bologna per la Juve è iniziata la settimana che porterà alla sfida con la Roma di sabato. I bianconeri cominceranno a breve la preparazione in vista di questa nuova delicatissima sfida. Infortunati Juve: il punto dall’infermeria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Leggi anche: Continassa Juve: vittoria col Bologna nel segno di Cabal, torna in campo Bremer. Ora testa alla Roma (senza lo squalificato Koopmeiners)

Leggi anche: Rugani torna in campo in Bologna Juve? Indizio di Spalletti, ha annunciato così le condizioni del difensore bianconero. Ultimissime

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Bologna-Juventus 0-1: gol di Cabal, Spalletti vince lo scontro diretto per la Champions League; Juventus, i convocati per il Bologna: ci sono Bremer e Rugani; Spalletti mai visto così: i tre giocatori Juve che spiegano tutto e la differenza con Motta e Tudor; Juventus a Bologna: obiettivo è continuità.

Aghemo: “L’idea che gira in queste ore alla Continassa è…” - Paolo Aghemo, inviato di Sky Sport, ha parlato di quello che è l'obiettivo della Juventus dopo la vittoria ottenuta contro il Bologna: "L'idea che poi gira in queste ore ... tuttojuve.com