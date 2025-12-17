Continassa Juve | vittoria col Bologna nel segno di Cabal torna in campo Bremer Ora testa alla Roma senza lo squalificato Koopmeiners
La Juventus torna alla vittoria contro il Bologna, con Cabal protagonista e Bremer di nuovo in campo. Ora l’attenzione si sposta sulla sfida alla Roma, senza Koopmeiners squalificato. Redazione JuventusNews24 vi aggiorna sulle ultime novità di formazione, infortuni, tempi di recupero e diffidati, per preparare al meglio il prossimo impegno dalla Continassa.
Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Archiviata la vittoria importantissima di Bologna per la Juve è iniziata la settimana che porterà alla sfida con la Roma di sabato. I bianconeri cominceranno a breve la preparazione in vista di questa nuova delicatissima sfida. Infortunati Juve: il punto dall’infermeria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Bologna-Juventus 0-1: gol di Cabal, Spalletti vince lo scontro diretto per la Champions League; Juventus, i convocati per il Bologna: ci sono Bremer e Rugani; Spalletti mai visto così: i tre giocatori Juve che spiegano tutto e la differenza con Motta e Tudor; Juventus a Bologna: obiettivo è continuità.
Bologna-Juventus 0-1: gol di Cabal, Spalletti vince lo scontro diretto per la Champions League - I bianconeri trovano tre punti pesantissimi al Dall'Ara grazie alla rete del difensore, entrato dalla panchina ... msn.com
Bologna-Juventus 0-1, finale: decide la rete di Cabal. I bianconeri sorpassano i rossoblù in classifica - 45'+5' – Finisce al Dall'Ara: basta la rete di Cabal a decidere il match. tuttojuve.com
(Gds) "Oggi la Juventus torna alla Continassa : con la Roma tentazione Bremer e dubbio David-Openda" https://ow.ly/1Ijb50XKIs2 - facebook.com facebook
Dopo 550 giorni di assenza Arek #Milik si è allenato oggi alla Continassa insieme al gruppo squadra della #Juventus. A volte ritornano… x.com
