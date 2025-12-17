Contestato ticket 2020 dopo 5 anni sanzioni ridotte pari all' importo dovuto
Nel novembre 2024, ricevo un verbale di accertamento relativo a un ticket sanitario del 2020, contestato dopo cinque anni. La sanzione è stata ridotta e corrisponde all’importo dovuto, dimostrando come anche i ritardi possano portare a soluzioni più eque. Un episodio che evidenzia l’importanza di monitorare attentamente le proprie pratiche e di conoscere i propri diritti nel sistema sanitario.
Nel mese di novembre ricevo un "verbale di accertamento e contestazione per indebita fruizione ticket sanitario n. 345 del 2025" per un importo di:Ticket sanitario non corrisposto per l'anno 2020 pari a 182,80 euroSanzione amministrativa in misura ridotta dovuta pari a 182,80 euroInteressi 19,06. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
