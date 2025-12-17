Conte | Supercoppa esperienza affascinante faremo di tutto per arrivare fino in fondo

Antonio Conte si prepara alla semifinale di Supercoppa contro il Milan, sottolineando l’importanza di un’esperienza affascinante e la determinazione del suo team. Alla vigilia dell’atteso match, il tecnico partenopeo ha espresso la sua volontà di arrivare fino in fondo, motivato dall’entusiasmo e dalla voglia di competere ai massimi livelli. Una sfida entusiasmante che promette spettacolo e emozioni forti per i tifosi.

Le parole del tecnico alla vigilia della semifinale di Supercoppa contro il Milan. Antonio Conte, tecnico partenopeo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, in . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

