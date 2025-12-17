Conte | Supercoppa esperienza affascinante faremo di tutto per arrivare fino in fondo

Antonio Conte si prepara alla semifinale di Supercoppa contro il Milan, sottolineando l’importanza di un’esperienza affascinante e la determinazione del suo team. Alla vigilia dell’atteso match, il tecnico partenopeo ha espresso la sua volontà di arrivare fino in fondo, motivato dall’entusiasmo e dalla voglia di competere ai massimi livelli. Una sfida entusiasmante che promette spettacolo e emozioni forti per i tifosi.

Conte “Vincere la Supercoppa forte spinta emotiva, Milan grande club” - 3 minuti per la lettura RIYADH (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – La possibilità di giocarsi un trofeo può dare la spinta giusta per cancellare il momento negativo, testimoniato dalle due sconfitto consec ... msn.com

Napoli, Conte: “Vogliamo prolungare il nostro soggiorno fino a lunedì” - Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan: le sue parole ... gianlucadimarzio.com

Antonio Conte vuole testare il livello raggiunto dal suo Napoli Il tecnico azzurro ha svelato le condizioni di Lobotka, soffermandosi poi sul calore ricevuto dai tifosi locali e sulla speranza di allungare il soggiorno saudita #SSCNapoli #Supercoppa #Cont x.com

#Conte: «#Lukaku non è pronto per giocare. #Lobotka giocherà». In conferenza: «Quando si gioca ogni tre giorni non fai in tempo a goderti una vittoria o a digerire una sconfitta». https://www.ilnapolista.it/2025/12/napoli-milan-supercoppa-conte-in-conferenza/ - facebook.com facebook

