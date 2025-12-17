Conte prima della Supercoppa | Dobbiamo affrontare il momento Ecco quando gioca Lukaku

Prima della Supercoppa italiana, Antonio Conte ha condiviso le sue riflessioni sul momento attuale del Napoli. Il tecnico si è concentrato sull'importanza di affrontare le sfide con determinazione, annunciando anche la disponibilità di Lukaku e le sue prossime mosse. Un'occasione per analizzare le strategie e l'atteggiamento della squadra in vista di un appuntamento cruciale.

© Internews24.com - Conte prima della Supercoppa: «Dobbiamo affrontare il momento. Ecco quando gioca Lukaku» Inter News 24 Antonio Conte ha parlato in conferenza prima della Supercoppa italiana del momento del suo Napoli. Poi un annuncio sul ritorno in campo di Lukaku. A Riyadh cresce l'attesa per la semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan. Il tecnico dei partenopei, Antonio Conte, carismatico allenatore noto per la sua mentalità vincente, ha presentato la sfida sottolineando le difficoltà legate alle numerose assenze. QUI LE ULTIME SULL'INTER Gli azzurri dovranno fare a meno di pedine fondamentali in mediana: mancheranno infatti il dinamico Frank Anguissa, l'ordinato scozzese Billy Gilmour e la stella belga Kevin De Bruyne, fuoriclasse dalla visione di gioco straordinaria.

Conte “Vincere la Supercoppa forte spinta emotiva, Milan grande club” - RIYADH (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – La possibilità di giocarsi un trofeo può dare la spinta giusta per cancellare il momento negativo, testimoniato dalle due sconfitto consecutive con Benfica, in Ch ... msn.com

Milan, hai sentito Conte? Annuncio su Lukaku (e non solo) in conferenza - Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match tra Napoli e Milan: l'annuncio su Romelu Lukaku e non solo. spaziomilan.it

Il Napoli di Antonio Conte si allena per la prima volta a Riyad, alla vigilia della semifinale di Supercoppa italiana contro il Milan Subito bagno di tifosi all'Al-Riyad Center per i Campioni d'Italia, che prima di svolgere la seduta hanno firmato autografi e scattato - facebook.com facebook

La linea di Conte: "Prima il programma, in autunno decideremo i criteri per la scelta del leader del centrosinistra" x.com

