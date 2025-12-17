Conte | In testo non c' è armiipocriti

Il dibattito si infiamma tra Conte e le autorità italiane, con accuse di ipocrisia e omissioni nella risoluzione. La questione delle armi in Ucraina diventa un punto cruciale, sollevando interrogativi sulla coerenza e le scelte italiane in un contesto internazionale delicato. La tensione cresce mentre si cerca di fare chiarezza su una decisione che potrebbe influenzare il futuro del paese e della regione.

18.00 "Nella vostra Risoluzione non c'è scritto 'armi'. Non c'è scritto riarmo. Che farete inviate o no queste armi in Ucraina? Ipocriti". Così il leader M5S, Conte in Aula replica alla premier. "Dopo le firme irresponsabili messe senza passare da un voto degli italiani sul riarmo stia attenta alle firme che mette a nome degli italiani sugli asset russi. E' pericolosissimo". Sulle lobby e armi. "Siamo più preoccupati di chi dalle lobby delle armi passa alla politica. Il ministro Crosetto, che viene messo lì, prima lobbista".

