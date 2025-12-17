In un clima natalizio, Antonio Conte si trova a scrivere una simpatica “letterina” a Babbo Aurelio, tra richieste di rinforzi e desideri di miracoli. L’emergenza infortuni ha messo a dura prova il tecnico, che sogna un vice Anguissa sotto l’albero per affrontare al meglio la stagione. Un aneddoto divertente che mette in luce le sfide e le speranze di un allenatore sotto pressione.

© Ilnapolista.it - Conte fa la letterina a Babbo Aurelio: chiesto un vice Anguissa sotto l’albero (Il Giornale)

Ad Antonio Conte sono stati chiesti veri e propri miracoli a causa dell’emergenza infortuni. Ora, in clima natalizio, Il Giornale racconta la curiosa “letterina” che l’allenatore del Napoli avrebbe scritto a “Babbo Aurelio”. Dopo tanto lavoro e sacrifici, Conte avrà fatto il bravo? Ecco la situazione riguardo il mercato in entrata: “Antonio Conte ha già spedito la sua letterina di Natale a Babbo Aurelio. Sotto l’albero il tecnico si aspetta tre regali dal presidente De Laurentiis, al lavoro col ds Manna per accontentarlo. Nel mirino un vice Anguissa (piace Mainoo in prestito dal Manchester United), un centrocampista di palleggio (intriga Pellegrini della Roma; mentre Manzambi costa tanto) e magari pure un esterno d’attacco”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

