Conte ci rifila la fregatura chi paga il processo Open Arms e Salvini | quindi oggi…

In un contesto di tensione politica e giudiziaria, Conte sembra aver messo in difficoltà Salvini, sollevando interrogativi sui costi e le responsabilità di un processo che ha diviso l’opinione pubblica. Oggi, più che il verdetto, si parla di chi pagherà il prezzo di questa battaglia legale, lasciando emergere una riflessione più profonda sulle implicazioni politiche e sociali di questa vicenda.

- Io non esulto per l’ assoluzione di Matteo Salvini. Poco mi interessa il lato giuridico, anche se certo sono felice per lui, che non dovrà farsi la galera. Il punto è che questo processo non avrebbe mai dovuto nascere. Processare un ministro per non aver fornito un porto a una nave carica di migranti illegali, dopo aver fatto sbarcare donne, bambini e persone in difficoltà, era talmente assurdo che i pm avrebbero dovuto rinunciare ancor prima di iniziare. Invece non solo la Procura di Palermo ha insistito, ma quel pavido Parlamento ha pure votato per mandare Salvini alla sbarra. Infine, come ciliegina sulla torta, i pm, dopo aver perso in primo grado, hanno pure fatto ricorso in Cassazione per prendere l’ennesima scoppola. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

