In un intervento diretto, Conte sfida Meloni sulla questione fiscale, sottolineando come la soluzione ai problemi degli italiani non richieda avventure da Indiana Jones, ma semplicemente una tassazione più equa dei giganti del web. La sua dichiarazione si inserisce nel dibattito sulla redistribuzione della ricchezza e sulla necessità di recuperare risorse per il Paese, puntando il dito contro le grandi multinazionali che, secondo lui, devono contribuire di più.

© Ilfattoquotidiano.it - Conte a Meloni: “Non serve Indiana Jones per cercare l’oro degli italiani, basta tassare i giganti del web” – Video

“Abbiamo letto nelle scorse settimane che avete scatenato una caccia al tesoro, una caccia patriottica: la ricerca dell’oro di Bankitalia che appartiene agli italiani. Non serve Indiana Jones per cercare l’oro degli italiani, basta non andare a Washington e dire a Trump no alla tassazione dei giganti web americani, basta non mandare i membri di governo a parlare con le procure per fare gli sconti di oltre 2 miliardi ad Amazon”. Lo dice Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, intervenendo in aula alla Camera per le dichiarazioni di voto in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 dicembre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche: Schein a Meloni: Basta vittimismo, agli italiani non serve – Il video

Leggi anche: Flotilla, Conte: basta vittimismo Meloni, restituisca dignità a Italia

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Atreju, Conte: «Alleanza con Pd solo con battaglie M5S nel programma». Buffon: «Meloni rappresenta nel modo migliore la nazione».

Conte: “Governo Meloni s’intesta il la pace di Trump? Ridicolo. Per due anni in silenzio davanti a genocidio” - Giuseppe Conte convoca i giornalisti fuori dalla Camera dei Deputati per commentare quanto sta accadendo in Medi Oriente. ilfattoquotidiano.it

Conte: “Meloni ha consenso solo grazie alle TV e ai giornali” - Meloni sta in alto con i sondaggi “perché la destra ha in mano direttamente e indirettamente una mostruosa concentrazione di tv e giornali. blitzquotidiano.it

Dazi: Conte, 'dove sono finiti 25 mld promessi da Meloni? Serve terapia d'urto' - Per la nostra industria è allarme rosso: 31 mesi di crollo della ... iltempo.it

Giorgia Meloni 25 settembre Ho detto tutto

Nel campo largo si naviga a vista con la paura che Conte mandi tutto a gambe all’aria, è la vittoria di don Abbondio (e di Meloni) Il Pd riabbraccia Bonaccini all’assemblea nazionale, ma Conte rovina la festa. "Non siamo alleati di nessuno” - https://www.ilriform - facebook.com facebook

Sondaggio Swg, calano i consensi per Meloni e Conte: Pd e Lega i partiti che crescono di più x.com