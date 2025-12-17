Conte a Giorgia Meloni | Le fa schifo la corruzione? Azzeri la giunta in Sicilia

Nel vivace scambio tra Giuseppe Conte e Renato Schifani, il leader del M5s sfida il presidente della Regione Sicilia a prendere decisioni drastiche contro la corruzione, proponendo di azzerare la giunta. La polemica si inserisce in un clima di tensione politica, con accuse e risposte che riflettono le complesse dinamiche tra i protagonisti della scena regionale e nazionale.

Botta e risposta tra il leader del M5s Giuseppe Conte e il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. Tutto parte da una dichiarazione di Conte, intervenuto alla Camera dopo le comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e del 19 dicembre.Rivolgendosi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

