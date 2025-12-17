Contattaci e Partecipa allo screening | sms anomali dalle Aziende sanitarie Ma sono truffe
Le Aziende sanitarie ferraresi avvertono: stanno circolando SMS ingannevoli che si spacciano per comunicazioni ufficiali, invitando a contattare numeri o partecipare a screening. Si tratta di truffe pericolose, create per ingannare e raggirare i cittadini. È importante restare vigili e diffidare da messaggi sospetti che potrebbero mettere a rischio la sicurezza e i propri dati personali.
Ancora una truffa via sms. Le Aziende sanitarie ferraresi informano la cittadinanza che stanno circolando messaggi telefonici e sms ingannevoli, apparentemente riconducibili a campagne di prevenzione sanitaria o a comunicazioni urgenti da parte di presunti uffici sanitari (ad esempio Cup o. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Leggi anche: Le aziende di intelligenza artificiale sono diventate un grande mostro dalle mille teste
Leggi anche: Il convento della Bernaga distrutto dalle fiamme. Le indagini e i primi riscontri: “Gli impianti sono a norma”
5 Common Mistakes New Screen Printers Make and How to Fix Them
La Proloco di Sangineto sostiene la ricerca Se vuoi partecipare anche tu Contattaci e prenota il tuo regalo - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.