Contattaci e Partecipa allo screening | sms anomali dalle Aziende sanitarie Ma sono truffe

Le Aziende sanitarie ferraresi avvertono: stanno circolando SMS ingannevoli che si spacciano per comunicazioni ufficiali, invitando a contattare numeri o partecipare a screening. Si tratta di truffe pericolose, create per ingannare e raggirare i cittadini. È importante restare vigili e diffidare da messaggi sospetti che potrebbero mettere a rischio la sicurezza e i propri dati personali.

Ancora una truffa via sms. Le Aziende sanitarie ferraresi informano la cittadinanza che stanno circolando messaggi telefonici e sms ingannevoli, apparentemente riconducibili a campagne di prevenzione sanitaria o a comunicazioni urgenti da parte di presunti uffici sanitari (ad esempio Cup o.

