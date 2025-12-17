Contattaci e Partecipa allo screening | sms anomali dalle Aziende sanitarie Ma sono truffe

Le Aziende sanitarie ferraresi avvertono: stanno circolando SMS ingannevoli che si spacciano per comunicazioni ufficiali, invitando a contattare numeri o partecipare a screening. Si tratta di truffe pericolose, create per ingannare e raggirare i cittadini. È importante restare vigili e diffidare da messaggi sospetti che potrebbero mettere a rischio la sicurezza e i propri dati personali.

