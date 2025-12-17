ConTanima una passeggiata in Alto Adige parlando napoletano

Un viaggio tra culture e tradizioni: ConTanima invita a scoprire l'Alto Adige attraverso gli occhi di Dario Tornatore, chef napoletano con esperienze internazionali. Un incontro tra il Nord Italia e il calore partenopeo, che rivela come le radici possano arricchire e trasformare un'esperienza di scoperta.

Metti un napoletano in Alto Adige. Già un bel contrasto, non trovi? Metti poi che questo napoletano sia Dario Tornatore, quarantenne, chef giramondo con esperienze a Londra, in Giappone, a Roma, in Medio Oriente, dovunque abbia trovato stimoli per crescere e qualcuno che investisse su di lui, ma sempre con la voglia di mantenere viva, dentro di sé, la fiammella delle sue radici. Ed ecco che una cena nel suo ristorante fine dining nella Glasshouse dello storico Parkhotel Laurin, nel centro di Bolzano, può diventare davvero un'esperienza di ricche e continue contaminazioni, parola del resto richiamata nel nome stesso del locale, ConTanima.

