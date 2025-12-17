Consumi | Findomestic frenata beni durevoli con -2,4%
Dopo due anni di crescita, il settore dei beni durevoli in Italia si ferma. Secondo le ultime stime, i consumi nel 2025 registreranno un calo del 2,4% in valore e del 2,3% in volume, portando la spesa complessiva da 79 a 77,1 miliardi di euro. Una frenata che riflette le sfide di un mercato in evoluzione e i cambiamenti nelle abitudini dei consumatori.
Dopo due anni di crescita il motore dei beni durevoli si ferma: a fine 2025 il comparto segnerà consumi in calo del 2,3% in volume e del 2,4% in valore, per una spesa complessiva che da 79 miliardi scivola a 77,1 miliardi. È la fotografia scattata dal 32° Osservatorio Findomestic, realizzato insieme a
L'Osservatorio Findomestic - I Mercati dei beni Durevoli e le Nuove Tendenze di Consumo.
