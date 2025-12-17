Consorzio di bonifica l' intelligenza artificiale contro i cambiamenti climatici

L'intelligenza artificiale si sta rivelando uno strumento innovativo per affrontare le sfide dei cambiamenti climatici, come la scarsità di piogge e la carenza d'acqua. Nel settore del consorzio di bonifica, queste tecnologie consentono di ottimizzare la gestione delle risorse idriche, migliorando l'efficienza delle irrigazioni e contribuendo a mitigare gli effetti delle crisi idriche.

L’intelligenza artificiale per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici, la scarsità di piogge e la carenza idrica, che ha portato nel recente passato anche ai turni per le irrigazioni nell’agricoltura. Il Consorzio di bonifica Lazio sud-ovest ha fatto il punto della situazione, dei. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

