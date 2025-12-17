Consiglio comunale Figliolia all’attacco dell’assessore Falcone

Il consiglio comunale di Salerno si infiamma con dure critiche tra Figliolia e l’assessore Falcone, segnando un inizio di campagna elettorale già acceso. Tra tensioni politiche e scontri pubblici, il contesto cittadino si prepara a un confronto serrato che promette di influenzare le sorti della città nelle prossime settimane.

Tempo di lettura: 2 minuti Dalle regionali alle amministrative la campagna elettorale a Salerno fa già registrare scintille. In attesa di scoprire quale sarà la miccia che verrà accesa dall’ex presidente della regione Vincenzo De Luca per far saltare dalla poltrona l’attuale sindaco Vincenzo Napoli, scranno sul quale Vincenzo De Luca, aspira a sedersi il prima possibile, a sparare il primo botto sarà la consigliera comunale Barbara Figliolia. Si annuncia infatti acceso il consiglio comunale in programma il prossimo 22 dicembre. Preceduta da alcune dichiarazioni del coordinatore Aniello Salzano, la consigliera comunale espressione dei Popolari e Moderati, chiederà le dimissioni dell’assessore alla scuola Gaetana Falcone, rea, di essersi candidata nel partito democratico alle elezioni regionali in coppia con Corrado Matera. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

