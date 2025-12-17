Consigliera regionale sviene durante l' assemblea | il video
Durante un’assemblea regionale, la consigliera Anna Fornili del Pd si è improvvisamente sentita male, causando la sospensione temporanea dei lavori. L’incidente si è verificato nel corso della discussione sul testo riguardante gli affitti brevi, attirando l’attenzione dei presenti e dei media. La sessione è ripresa dopo dieci minuti di pausa, lasciando spazio a riflessioni sull’importanza di garantire sicurezza e attenzione durante gli incontri pubblici.
Anna Fornili (Pd) si è sentita male durante la discussione sul testo degli affitti brevi::La sessione è stata sospesa per 10 minuti e poi è ripresa. Ora sta bene. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
