Consigliera regionale sviene durante l' assemblea | il video

17 dic 2025

Durante un’assemblea regionale, la consigliera Anna Fornili del Pd si è improvvisamente sentita male, causando la sospensione temporanea dei lavori. L’incidente si è verificato nel corso della discussione sul testo riguardante gli affitti brevi, attirando l’attenzione dei presenti e dei media. La sessione è ripresa dopo dieci minuti di pausa, lasciando spazio a riflessioni sull’importanza di garantire sicurezza e attenzione durante gli incontri pubblici.

