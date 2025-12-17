Consegnata al vescovo la nuova statuina del presepe

Ogni anno Coldiretti e Confartigianato consegnano alle Diocesi una nuova statuina del presepe, simbolo di tradizione e attualità. Questa iniziativa mira a rafforzare il senso di comunità, portando figure che raccontino il presente e il futuro, mantenendo viva la tradizione natalizia e il suo messaggio di speranza e solidarietà.

© Ilpiacenza.it - Consegnata al vescovo la nuova statuina del presepe Anche quest'anno Coldiretti e Confartigianato consegnano alle Diocesi un personaggio del presepe con l'obiettivo di aggiungere figure che ci parlino del presente ma anche del futuro, diffondendo la straordinaria attualità e forza di questa narrazione gentile. Alla consegna al vescovo di Piacenza.

