Consac | progetti per 275 milioni di euro destinati al territorio e a migliorare il servizio

Consac investe 275 milioni di euro in progetti per il territorio e il miglioramento del servizio a Vallo della Lucania. L’obiettivo è garantire continuità e qualità, attraverso interventi di rinnovamento delle reti, distrettualizzazione e digitalizzazione, al fine di ridurre le perdite e innalzare gli standard aziendali.

© Primacampania.it - Consac: progetti per 275 milioni di euro destinati al territorio e a migliorare il servizio VALLO DELLA LUCANIA, 17 dicembre 2025 – “Massimo impegno per la continuità e la qualità del servizio attraverso l’attivazione di processi volti al miglioramento continuo degli standard aziendali: dal rinnovamento delle reti esistenti alla distrettualizzazione e digitalizzazione delle stesse per ridurre sempre più le perdite”. E, “nel contempo, grande attenzione nei confronti del territorio e dei suoi residenti, anche con politiche specifiche di sensibilità sociale, destinate soprattutto ai meno abbienti”. Gennaro Maione, presidente di Consac, illustra le coordinate principali che hanno ispirato i progetti presentati dalla società che guida, tra il 2024 e il 2025, nell’ambito del Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali e per la Sicurezza del Settore Idrico (il Pniissi): una programmazione complessiva da quasi 275 milioni di euro (274. 🔗 Leggi su Primacampania.it Leggi anche: Dalla Regione 3,8 milioni di euro per progetti che puntano a migliorare la vita degli over 65 abruzzesi Leggi anche: Sottrae 1,5 milioni di euro destinati a progetti benefici: arrestata responsabile amministrativa di una onlus Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Consac: progetti per 275 milioni di euro per migliorare i servizi nel Cilento e Vallo di Diano - “Massimo impegno per la continuità e la qualità del servizio attraverso l’attivazione di processi volti al miglioramento continuo degli standard aziendali: dal rinnovamento delle reti esistenti alla d ... infocilento.it

Stile TV. . 'Il Cilento sostenibile', convegno Consac nell'aula consiliare di Vallo della Lucania - GUARDA IL SERVIZIO #stiletvhd #StileTv #stiletvplay #canale78 #news #campania - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.