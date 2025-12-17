Confesercenti prestigioso incarico regionale per Anna Laura Galati
Confesercenti assegna un incarico regionale a Anna Laura Galati, imprenditrice aretina. Galati è alla guida delle imprenditrici toscane aderenti a Impresa Donna, un'associazione che promuove lo sviluppo e il sostegno alle imprenditrici del territorio. La nomina rappresenta un riconoscimento del suo ruolo nel panorama imprenditoriale regionale.
Arezzo, 17 dicembre 2025 – . L'imprenditrice aretina alla guida delle imprenditrici Toscane aderenti a Impresa donna. La presidente di Impresa Donna Confesercenti Arezzo Ann a Laura Galati a ssume il ruolo di presidente regionale di Impresa Donna Toscana. Incarico di prestigio che evidenzia la professionalità dell'imprenditrice aretina. Anna Laura Galati è stata eletta al vertice del sindacato di categoria femminile della Confesercenti Toscana.“Un motivo di orgoglio e di gratificazione” dichiara Anna Laura Galati “è assumere il prestigioso incarico regionale di presidente di Impresa Donna Confesercenti Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
