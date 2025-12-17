Conferenza stampa Allegri | Domani partita diversa Ecco quali sono le condizioni di Fofana e Leao Modulo? E’ lui che da equilibrio Gli U23? importanti per il futuro
Alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli, il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha presentato la partita, commentando le condizioni di Fofana e Leao, l'importanza del modulo e il ruolo degli U23 nel futuro della squadra.
Conferenza stampa Allegri: il tecnico del Milan ha presentato la sfida di domani dei rossoneri contro il Napoli in semifinale di Supercoppa Alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli, Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la sfida in programma domani sera. Un appuntamento di grande prestigio,
Gimenez dovrà operarsi alla caviglia. L'annuncio di Allegri: "L'intervento dovrebbe essere domani mattina" - Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di Supercoppa Italiana contro il Napoli, Massimiliano Allegri ha dichiarato: Qual è la condizione di Gimenez?
Milan, tra poco la conferenza stampa di Allegri da Riad - benvenuti dalla sala stampa dell'Al Awwal Stadium, casa dell'Al Nassr e sede della EA Super Cup.
