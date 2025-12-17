Conferenza stampa Allegri | Domani partita diversa Ecco quali sono le condizioni di Fofana e Leao Modulo? E’ lui che da equilibrio Gli U23? importanti per il futuro

Alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli, il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha presentato la partita, commentando le condizioni di Fofana e Leao, l'importanza del modulo e il ruolo degli U23 nel futuro della squadra.

Milan, tra poco la conferenza stampa di Allegri da Riad - com benvenuti dalla sala stampa dell’Al Awwal Stadium, casa dell’Al Nassr e sede della EA Super Cup. tuttomercatoweb.com

