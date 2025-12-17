Conference League in tv | partite e orari Guida completa alla sesta giornata

La sesta giornata di Conference League si avvicina, con partite decisive che definiranno il destino delle squadre. Roma, 17 dicembre 2025 – Un appuntamento imperdibile per gli appassionati, che potranno seguire gli incontri in diretta TV. Ecco tutto ciò che c’è da sapere su orari, squadre in campo e come seguire questa fase cruciale della competizione.

Roma, 17 dicembre 2025 – Domani andrà in scena il sesto turno di Conference League, con gli ultimi scontri che decreteranno le squadre qualificate agli ottavi di finale, quelle ai playoff e quelle eliminate. La Fiorentina di Paolo Vanoli si trova all'undicesimo posto in classifica con nove punti in cinque partite, dati da tre vittorie e una sconfitta. Se in campionato il cammino di Kean e compagni è gravemente insufficiente, quello in Conference è appena più positivo, ma domani la viola deve trovare una vittoria contro il Lausanne Sport e cercare di centrare la qualificazione diretta agli ottavi di finale, anche se non è padrona del suo destino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

