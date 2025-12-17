Conference League giovedì 18 dicembre su Sky | Fiorentina a Losanna e 18 partite live

Giovedì 18 dicembre, torna l’Europa del calcio con la UEFA Conference League, visibile in esclusiva su Sky e streaming su NOW. La sesta e ultima giornata della fase a gironi propone 18 partite in contemporanea, con attenzione speciale alla sfida della Fiorentina contro il Lausanne-Sport a Losanna, determinante per la qualificazione.

Torna l’Europa del calcio con la UEFA Conference League, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Giovedì 18 dicembre va in scena la sesta e ultima giornata della league phase: 18 partite in contemporanea, Diretta Gol dedicata e riflettori puntati sulla Fiorentina, impegnata in trasferta contro il Lausanne-Sport per centrare la qualificazione. Conference League: ultima giornata decisiva della league phase. Giovedì 18 dicembre si chiude la league phase della UEFA Conference League 20252026, con tutte le gare in programma alle ore 21. Un turno decisivo, che stabilirà qualificazioni dirette agli ottavi e accessi ai playoff, da seguire integralmente su Sky e NOW, anche grazie alla Diretta Gol. 🔗 Leggi su Sportface.it

