Confartigianato e Coldiretti consegnata al Vescovo Migliavacca la statuina del presepe
Il 17 dicembre 2025, Confartigianato e Coldiretti hanno consegnato al Vescovo S.E. Andrea Migliavacca una statuina del presepe che simboleggia il lavoro nei settori dell’agricoltura e delle costruzioni, promuovendo i valori di integrazione, inclusione e sicurezza sul lavoro.
Arezzo, 17 dicembre 2025 – Confartigianato e Coldiretti hanno consegnato al Vescovo S.E. Andrea Migliavacca l a statuina del presep e che quest’anno rappresenta il lavoro nei settori dell’agricoltura e delle costruzioni, con l’obiettivo di far emergere i temi dell’integrazione e dell’inclusione anche attraverso la cultura della sicurezza sul lavoro. Hanno preso parte all’incontro presso il Palazzo Vescovile il Presidente di Confartigianato Imprese Maurizio Baldi, il Direttore di Coldiretti Raffaello Betti ed il consigliere ecclesiastico dell’associazione agricola Don Luca Vannini. Sesta edizione per l’iniziativa promossa in tutta Italia con l’obiettivo di aggiungere al presepe figure che ci parlino del presente ma anche del futuro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
