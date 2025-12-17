Confagricoltura in viaggio a Bruxelles | Non togliere risorse all' agricoltura per destinarle agli armamenti
Confagricoltura si prepara a rappresentare gli agricoltori italiani a Bruxelles, in un momento cruciale per il settore. La delegazione di Forlì-Cesena e Rimini parteciperà alla manifestazione promossa dal Copa Cogeca, per difendere le risorse agricole dagli insidiosi tagli previsti nelle proposte di revisione del quadro finanziario europeo, in un contesto in cui è fondamentale preservare il ruolo strategico dell’agricoltura nel nostro continente.
