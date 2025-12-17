Confagricoltura in viaggio a Bruxelles | Non togliere risorse all' agricoltura per destinarle agli armamenti

Confagricoltura si prepara a rappresentare gli agricoltori italiani a Bruxelles, in un momento cruciale per il settore. La delegazione di Forlì-Cesena e Rimini parteciperà alla manifestazione promossa dal Copa Cogeca, per difendere le risorse agricole dagli insidiosi tagli previsti nelle proposte di revisione del quadro finanziario europeo, in un contesto in cui è fondamentale preservare il ruolo strategico dell’agricoltura nel nostro continente.

© Forlitoday.it - Confagricoltura in viaggio a Bruxelles: "Non togliere risorse all'agricoltura per destinarle agli armamenti"

Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini sarà a Bruxelles giovedì per partecipare alla manifestazione degli agricoltori europei promossa dal Copa Cogeca, in concomitanza con il Consiglio Europeo, contro le proposte di revisione del quadro finanziario pluriennale che prevedono nuovi tagli alla. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

