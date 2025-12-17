Condominio proposta di riforma tutti dovranno pagare per i morosi

Una proposta di riforma condominiale in Italia mira a garantire maggiore trasparenza e responsabilità, coinvolgendo tutti i condomini nei costi derivanti dai morosi. Tra le novità, obblighi di pagamenti tracciabili e l’introduzione di un revisore dei conti per i condomini più grandi. Inoltre, si propone di stabilire requisiti più stringenti per gli amministratori, tra cui il possesso di una laurea, per migliorare la gestione e la trasparenza nel settore condominiale.

Roma, 17 dic. (askanews) – Condòmini in regola con i pagamenti passibili di essere chiamati a rispondere dei mancati pagamenti dei morosi verso terzi; pagamenti da e verso il condominio effettuabili solo in maniera tracciabile sul conto corrente; requisito della laurea per l’amministratore del condominio e obbligo di nomina di un revisore di un revisore dei conti terzo per i condomini più grandi. Sono alcuni degli elementi di una proposta di revisione delle normative presentata da un gruppo di parlamentari. Secondo il testo depositato alla Camera – con firmatari i deputati Gardini, Montaruli, Osnato, Amich, Caretta, Colombo, De Corato, Giordano, Iaia, Marchetto Aliprandi, Polo – il contenzioso sulle controversie condominiali rappresenta oltre una causa sul civile su tre in Italia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Condominio, la riforma che spaventa i proprietari: contanti vietati e i morosi che fanno pagare tutti. Ecco cosa cambia Leggi anche: Condominio, ecco la riforma: stop pagamenti in contanti, amministratori laureati e per i «morosi» pagano tutti Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Riforma del condominio: gli amministratori protestano; Gardini sulla proposta di legge sul condominio: è un cantiere aperto; Riforma amministratori di condominio: arriva il cambiamento che nessuno si aspettava; Riforma del Codice dell’edilizia: la voce di ANACI. Condominio, proposta di riforma, tutti dovranno pagare per i morosi - (askanews) – Condòmini in regola con i pagamenti passibili di essere chiamati a rispondere dei mancati pagamenti dei morosi verso terzi; pagamenti da e verso il condominio effettuabili s ... askanews.it

