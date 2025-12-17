Condominio presto cambierà tutto | niente pagamenti cash laurea per gli amministratori e se il vicino è moroso paghi tu
Una nuova proposta di legge depositata in Parlamento il 11 novembre 2025 mira a rivoluzionare le norme del condominio italiano. Tra le novità previste ci sono l’eliminazione dei pagamenti in contanti, la laurea obbligatoria per gli amministratori e nuove responsabilità in caso di morosità dei condomini. Le modifiche potrebbero apportare cambiamenti significativi alla gestione condominiale.
Il mondo dei condomini italiani sta per cambiare radicalmente. Una proposta di legge depositata in Parlamento l’11 novembre 2025 e presentata ufficialmente proprio oggi, il 17 dicembre, vuole riscrivere completamente le regole della convivenza condominiale. A guidare questa iniziativa è l’onorevole Elisabetta Gardini di Fratelli d’Italia, insieme ad altri dieci colleghi parlamentari. Sono passati tredici anni dall’ultima riforma del 2012 e stavolta i cambiamenti promettono di essere ancora più drastici. L’obiettivo dichiarato è ridurre le controversie legali, aumentare la trasparenza e migliorare la sicurezza degli edifici, ma le novità stanno già facendo discutere. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Leggi anche: Il Governo valuta di alzare l'asticella per i pagamenti cash, ma con un prezzo da pagare. Tutto quello che c'è da sapere sulla norma che divide l'opinione pubblica
Leggi anche: Niente pecore e avifauna ma la Fiera di Codogno non traballa (e fa il tutto esaurito)
Roma piange una giovane vita spezzata troppo presto. Questa mattina, una ragazza di 16 anni è stata trovata senza vita nel cortile del suo condominio in zona Conca d’Oro. Un vicino, preoccupato, ha subito chiamato i soccorsi, che purtroppo non hanno p - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.