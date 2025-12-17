Condominio la riforma che spaventa i proprietari | contanti vietati e i morosi che fanno pagare tutti Ecco cosa cambia

La nuova riforma del condominio sta generando grande fermento tra i proprietari. Con divieti sui contanti e misure che coinvolgono anche i morosi, le novità promettono di rivoluzionare la gestione e la convivenza quotidiana. A distanza di tredici anni dalla precedente modifica, il Parlamento si appresta a riformare uno degli aspetti più complessi della vita condominiale, creando aspettative e preoccupazioni tra gli abitanti.

La vita di condominio sta per cambiare pelle. A tredici anni dalla riforma del 2012, il Parlamento si prepara a mettere mano di nuovo a uno dei pilastri più delicati della convivenza urbana. Il disegno di legge AC 2692, sostenuto da Fratelli d'Italia e presentato ufficialmente il 17 dicembre a Roma, promette una stretta senza precedenti su contabilità, gestione e responsabilità, con un messaggio chiaro: meno opacità, più regole, più costi condivisi. Una riforma che tocca da vicino milioni di italiani e che, già prima dell'approdo in Aula, sta facendo discutere amministratori, proprietari e fornitori.

