Condominio ecco la riforma | stop pagamenti in contanti amministratori laureati e per i morosi pagano tutti

Una nuova riforma del condominio, proposta da FdI, introduce importanti modifiche alle norme di gestione e pagamento. Tra le novità principali, il divieto di pagamenti in contanti, l'obbligo di amministratori laureati e misure a tutela dei fornitori e dei condomini in regola, anche in caso di morosità.

Il disegno di legge targato FdI cambia le regole. Tra le novità, vantaggi per i fornitori, che nel caso di condòmini morosi potranno attingere direttamente al conto corrente condominiale o dai proprietari in regola con i pagamenti. BONUS-EDILIZIA Scopri le ultime Novità di NOVEMBRE 2025 Condominio, arriva la riforma: stop a pagamenti in contanti, amministratori laureati e per i «morosi» pagano tutti, le nuove regole e il testo integrale - Tra le novità, vantaggi per i fornitori, che nel caso di condòmini morosi potranno attingere direttamente al conto corrente condominiale o dai proprie ...

Da Lecce un messaggio forte e unitario: serve una NUOVA Riforma del Condominio Il Consiglio Nazionale ANACI nel capoluogo salentino si è chiuso con una richiesta perentoria alle Istituzioni: dopo oltre dieci anni dalla Legge 220/2012, è tempo di cambi - facebook.com facebook

