Condominio ecco la riforma | stop pagamenti in contanti amministratori laureati e per i morosi pagano tutti

Una nuova riforma del condominio, proposta da FdI, introduce importanti modifiche alle norme di gestione e pagamento. Tra le novità principali, il divieto di pagamenti in contanti, l'obbligo di amministratori laureati e misure a tutela dei fornitori e dei condomini in regola, anche in caso di morosità.

Il disegno di legge targato FdI cambia le regole. Tra le novità, vantaggi per i fornitori, che nel caso di condòmini morosi potranno attingere direttamente al conto corrente condominiale o dai proprietari in regola con i pagamenti. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

