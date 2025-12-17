Condominio ecco la riforma | stop ai pagamenti in contantie amministratori laureati Per i morosi pagano tutti

La nuova riforma del condominio firmata FdI rivoluziona le regole sui pagamenti, ponendo fine ai pagamenti in contanti e agli amministratori laureati. La legge introduce vantaggi per i fornitori, che potranno accedere direttamente al conto corrente condominiale o ai proprietari in regola, garantendo maggiore trasparenza e responsabilità. Una svolta significativa che mira a semplificare le procedure e a tutelare i soggetti onesti all’interno delle comunità condominiali.

RIFORMA SHOCK CONDOMINI PER I MOROSI PAGANO TUTTI, STOP AI CONTANTI E AMMINISTRATORI LAUREATI.

