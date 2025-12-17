Condominio ecco la riforma | stop ai pagamenti in contanti e amministratori con la laurea Per i morosi pagheranno tutti

La nuova riforma del condominio introduce importanti novità: stop ai pagamenti in contanti, requisiti più severi per gli amministratori e misure a tutela dei fornitori. Tutti i condomini, anche i morosi, contribuiranno ai costi, mentre i fornitori potranno accedere direttamente ai fondi condominiali. Un cambiamento che mira a modernizzare e rendere più trasparente la gestione condominiale, garantendo maggiore equità e sicurezza per tutti.

