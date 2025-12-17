Condominio cosa cambia | dai pagamenti ai morosi all' amministratore laureato

Le nuove normative sul condominio portano importanti cambiamenti: maggiore trasparenza nei rendiconti, pagamenti tracciabili e strumenti più efficaci per i creditori. Dall’amministratore laureato alle nuove possibilità di rivalersi su tutti i condomini, il panorama condominiale si evolve, offrendo maggior tutela e chiarezza per tutti i coinvolti. Un aggiornamento essenziale per affrontare con consapevolezza le nuove disposizioni.

Stretta sui rendiconti, pagamenti tracciabili e possibilità per i creditori di rivalersi sui tutti i condomini, non solo sui morosi. Sono alcune delle misure cui punta la riforma dei condomini, presentata da Fratelli d'Italia a prima firma Elisabetta Gardini e ora assegnata alla commissione Giustizia della Camera, che non ne ha ancora iniziato l'esame. "In Italia ci sono circa 1,2 milioni di edifici condominiali che contribuiscono almeno all'1,5 per cento del prodotto interno lordo per le sole spese correnti. Tale percentuale aumenta, dal 4 al 6 per cento, con riguardo anche al tema strategico delle ristrutturazioni e delle riqualificazioni edilizie", premette la proposta di legge, e "tali valori sono destinati a crescere ulteriormente per effetto delle normative che saranno verosimilmente adottate al fine di incentivare la transizione energetica e gli adeguamenti connessi alla sicurezza". 🔗 Leggi su Iltempo.it

