Condominio cosa cambia | dai morosi alla laurea per l' amministratore

Le novità nel mondo condominiale stanno rivoluzionando la gestione e i rapporti tra condomini, amministratori e fornitori. Cambiano le regole sui pagamenti, con l’eliminazione del contante, e si rafforzano le misure contro i morosi. Nuove competenze e formazione sono richieste all’amministratore, mentre le questioni tecniche e finanziarie assumono un ruolo sempre più centrale. Una trasformazione che coinvolge ogni aspetto della vita condominiale.

Potrebbe trattarsi di una rivoluzione trasversale ed eterogena sui condomini: dalla figura dell'amministratore ai pagamenti che non potranno più essere effettuati in contanti, dai morosi che non pagano le quote ai lavori. Ecco cosa prevede il Ddl (Disegno di legge) presentato dalla parlamentare di Fratelli d'Italia, Elisabetta Gardini, assieme ad altri dieci firmatari. L'obbligo della laurea. Uno dei cambiamenti più importanti si annuncia nell'ambito delle competenze: non basterà più soltanto il diploma di liceo per gli amministratori di condomini ma servirà almeno una laurea triennale in materie economiche ma anche giuridiche, scientifiche oppure tecnologiche.

Riforma del condominio, la stangata per chi è in regola con i pagamenti: cosa cambia con i morosi. Le novità per gli amministratori non laureati - La stretta prevista dal disegno di legge di Frateli d'Italia, che cambia le regole sulla gestione dei condomini dopo 13 anni dall'ultima riforma. msn.com

Riforma del condominio, per i morosi pagano tutti e amministratori laureati - Riforma del condominio, stop ai contanti, amministratori laureati e per i morosi pagano tutti: cosa cambia per conti, costi e gestione ... quifinanza.it

