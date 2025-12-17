Condò sgancia la bomba | Chivu ha gli oppositori in casa
Paolo Condò rivela che Cristian Chivu, attuale figura nell'Inter, ha oppositori all’interno della società. La sua dichiarazione apre un dibattito sulla situazione interna del club e sulle dinamiche che coinvolgono il giocatore e lo staff. L’articolo analizza le possibili implicazioni di questa rivelazione e il contesto in cui si inseriscono queste tensioni.
Inter News 24 Paolo Condò sgancia una bomba clamorosa sull’Inter e su Cristian Chivu, dicendo che ha gli oppositori in casa. Vediamo le sue parole. Paolo Condò ha scritto su Il Corriere della Sera un suo parere su campionato, Supercoppa e Inter, lanciando anche una frecciata a Chivu. « La principale caratteristica stenta a trovare padroni è l’estrema volatilità del suo andamento. In quattro mesi abbiamo assistito a ogni tipo di leadership, e soltanto due volte la vetta è rimasta uguale da una settimana all’altra, la prima con la coppia Napoli-Roma, la seconda col tandem Milan-Napoli. L’Inter adesso è in testa da sola, ed è la quarta squadra a riuscirci dopo Napoli (due volte), Milan e Roma. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Selvaggia Lucarelli sgancia la bomba: "D'Urso ha chiesto grossi privilegi alla produzione di Ballando: una mega-casa, trucco e parrucco personali"
Leggi anche: William sgancia la bomba finale su Harry
Mancano ancora più di due mesi a SANREMO 2026, l’edizione targata Carlo Conti – conduttore e direttore artistico – eppure, mentre le luci dell’Ariston devono ancora accendersi, c’è già un’altra edizione che sta scaldando i motori. Sì, perché il vero fermento - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.