Condannato per molestie il regista del Teatro Due | ora la città di Parma si comporterà da comparsa o protagonista?
Il recente caso di condanna per molestie del regista del Teatro Due ha scosso Parma, suscitando reazioni contrastanti tra indignazione e orgoglio. La città si interroga sul proprio ruolo: sarà una comparsa o assumerà un ruolo attivo nel fronteggiare il problema? Un episodio che mette in discussione valori e identità di una comunità fiera delle proprie tradizioni.
Parma è scossa, turbata, indignata, fiera, orgogliosa che “noi queste cose non si fanno!”. Lo sapevano tutti, è la frase che circola più di ogni altra. Tutti chi? Sapere cosa? Che sua altezza il regista, noto come il prezzemolo ma innominabile come una bestemmia (non si può dire il nome per sentenza del Tribunale del lavoro, anche se è facile, facilissimo saperlo, anzi lo sanno tutti), insomma che per anni ha approfittato della sua posizione per usare violenza ad aspiranti attrici. Il Teatro Due, teatro dei fatti e condannato, esce dall’anonimato perché non ci sta e contrattacca in appello: noi all’oscuro di tutto, mai saputo, fatti avvenuti altrove. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Abusi e molestie sessuali su due studentesse, il tribunale del lavoro condanna il regista e un teatro di Parma: «Avevamo la consapevolezza che tutti sapessero ed era questo a renderci silenziose»
Leggi anche: Molestie nei confronti di due attrici, regista e teatro condannati al risarcimento da 100 mila euro: ecco cosa dice la sentenza
Se mi vuoi bene, presentazione alla Prima all'Eliseo con Brizzi e Barbareschi
Molestie al teatro di Parma, dopo la sentenza la Regione Emilia-Romagna valuta di ritirare l’accreditamento - Dopo le tre le sentenze, dei Tribunali di Parma e di Bologna sui gravi fatti del 2019, la Regione Emilia- dire.it
Abusi e molestie sessuali su due studentesse, il tribunale del lavoro condanna il regista e un teatro di Parma: «Avevamo la consapevolezza che tutti sapessero ed era questo a ... - Differenza Donna: «Una sentenza storica che sancisce la responsabilità di chi sa e fa finta di nulla». vanityfair.it
Parma, 29enne condannato per molestie sessuali sulla coinquilina x.com
La sentenza del Tribunale del Lavoro di Parma ha condannato il Teatro Due e un suo regista a risarcire due attrici per molestie e violenze sessuali. Una vicenda che impone una riflessione profonda sul fenomeno della violenza sessuale contro le donne, sulla - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.