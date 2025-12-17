Condannato per molestie il regista del Teatro Due | ora la città di Parma si comporterà da comparsa o protagonista?

Il recente caso di condanna per molestie del regista del Teatro Due ha scosso Parma, suscitando reazioni contrastanti tra indignazione e orgoglio. La città si interroga sul proprio ruolo: sarà una comparsa o assumerà un ruolo attivo nel fronteggiare il problema? Un episodio che mette in discussione valori e identità di una comunità fiera delle proprie tradizioni.

Abusi e molestie sessuali su due studentesse, il tribunale del lavoro condanna il regista e un teatro di Parma: «Avevamo la consapevolezza che tutti sapessero ed era questo a ... - Differenza Donna: «Una sentenza storica che sancisce la responsabilità di chi sa e fa finta di nulla». vanityfair.it

Parma, 29enne condannato per molestie sessuali sulla coinquilina x.com

La sentenza del Tribunale del Lavoro di Parma ha condannato il Teatro Due e un suo regista a risarcire due attrici per molestie e violenze sessuali. Una vicenda che impone una riflessione profonda sul fenomeno della violenza sessuale contro le donne, sulla - facebook.com facebook

