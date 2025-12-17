concorso ministero della cultura bando per 577 laureati a tempo indeterminato

Il Ministero della Cultura ha aperto le iscrizioni per il concorso rivolto a 577 laureati, finalizzato all'assunzione di funzionari non dirigenziali a tempo indeterminato. Questa opportunità rappresenta un'importante occasione di lavoro nel settore culturale, con il bando che invita i candidati qualificati a presentare la propria candidatura.

Il Ministero della Cultura continua con il suo piano di assunzioni: via le domande per il concorso per laureati volto al reclutamento di 577 funzionari non dirigenziali a tempo pieno e indeterminato. Si tratta di un concorso pubblico per esami e titoli, che si svolgerà con una prova scritta e una prova orale. Il termine per la presentazione delle candidature è fissato alle 23:59 del 14 gennaio 2026. Ministero della Cultura, concorso per 577 funzionari. Il bando prevede l’inquadramento dei vincitori nell’ Area funzionari, famiglia professionale tecnico-specialistica. La ripartizione dei profili è la seguente: 100 funzionari architetti (codice 01);. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

