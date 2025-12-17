Concorso docenti PNRR3 | voto minimo a gennaio 2026 prove orali in primavera graduatorie a giugno? La timeline possibile

Il concorso docenti PNRR3 si articola in diverse fasi, con il voto minimo previsto per gennaio 2026 e le prove orali in primavera. Le graduatorie potrebbero essere pubblicate a giugno. Dopo la prova scritta, le tempistiche e i dettagli del percorso non sono ancora stati comunicati dal Ministero, che ha lasciato spazio a varie ipotesi sulla timeline.

