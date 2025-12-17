Concorso docenti PNRR3 | voto minimo a gennaio 2026 prove orali in primavera graduatorie a giugno? La timeline possibile
Il concorso docenti PNRR3 si articola in diverse fasi, con il voto minimo previsto per gennaio 2026 e le prove orali in primavera. Le graduatorie potrebbero essere pubblicate a giugno. Dopo la prova scritta, le tempistiche e i dettagli del percorso non sono ancora stati comunicati dal Ministero, che ha lasciato spazio a varie ipotesi sulla timeline.
Concorso docenti PNRR3: come si prosegue dopo la prova scritta? Dopo il 5 dicembre nessuna comunicazione da parte del Ministero. I candidati che hanno conseguito almeno 70100 sono in attesa di conoscere se potranno avere accesso o meno alla prova orale e un mese in più di tempo per lo studio potrebbe fare la differenza, anche dal punto di vista della sfera emotiva legata ad una procedura così importante. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
