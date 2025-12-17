Concorso docenti PNRR3 | voti minimi per l’accesso alla prova orale Per infanzia e primaria in tanti casi sufficiente il 70 AVVISI USR

Il concorso docenti PNRR3 prevede voti minimi per l'accesso alla prova orale, con soglie diverse tra infanzia e primaria. In molti casi, il 70% può essere sufficiente per la prima fascia, mentre per la primaria si richiede almeno il 74%. L'USR Molise è il primo ad aver pubblicato ufficialmente i punteggi minimi necessari, offrendo chiarezza e trasparenza ai candidati in attesa di conoscere i criteri di selezione.

Concorso docenti PNRR3: voto minimo per infanzia 70, primaria 74. Ecco il punteggio per l'accesso. USR Molise è il primo USR a pubblicare il voto minimo di accesso alla prova orale del concorso docenti DDG n. 29382025. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

