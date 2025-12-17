Concorso docenti PNRR3 | voti minimi per l’accesso alla prova orale Per infanzia e primaria in tanti casi sufficiente il 70 AVVISI USR
Il concorso docenti PNRR3 prevede voti minimi per l'accesso alla prova orale, con soglie diverse tra infanzia e primaria. In molti casi, il 70% può essere sufficiente per la prima fascia, mentre per la primaria si richiede almeno il 74%. L'USR Molise è il primo ad aver pubblicato ufficialmente i punteggi minimi necessari, offrendo chiarezza e trasparenza ai candidati in attesa di conoscere i criteri di selezione.
Concorso docenti PNRR3: voto minimo per infanzia 70, primaria 74. Ecco il punteggio per l'accesso. USR Molise è il primo USR a pubblicare il voto minimo di accesso alla prova orale del concorso docenti DDG n. 29382025. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Buonasera, concorso docenti PNRR3, CDC primaria e infanzia, regione Lazio. Lo scritto è stato effettuato il 27 novembre e a oggi ancora non è dato conoscere le soglie di sbarramento. Da cosa dipende un simile ritardo Francesco Andria grazie - facebook.com facebook
C’è ancora attesa da parte dei candidati del concorso docenti PNRR 3: ad oggi, non è stato diffusoil numero degli ammessi all’orale per singole tipologie di posto e classi di concorso in ogni regione. tuttoscuola.com/concorso-docen… x.com
