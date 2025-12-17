Concorso al Ministero della Cultura | 577 funzionari pubblicato il bando
È stato pubblicato il bando del concorso pubblico per 577 funzionari al Ministero della Cultura, disponibile sul Portale unico del Reclutamento. L'iniziativa, annunciata a Roma il 17 dicembre 2025, offre opportunità di inserimento nel settore culturale, con procedure di selezione aperte a candidati interessati a contribuire alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale italiano.
Roma, 17 dicembre 2025 – È disponibile sul Portale unico del Reclutamento il nuovo concorso pubblico per 577 funzionari destinati al Ministero della Cultura. La procedura, indetta dalla Commissione RIPAM, è rivolta a quattro profili professionali e mira a rafforzare gli organici dell’amministrazione centrale e periferica. Le figure ricercate. Nel dettaglio, il concorso prevede l’assunzione di 100 architetti, 300 bibliotecari, 167 archivisti e 10 archeologi, figure chiamate a operare nei settori della tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale. Le prove. La selezione è articolata in due fasi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Leggi anche: Concorso per 577 funzionari al ministero della Cultura: bando e domanda
Leggi anche: Concorso ministero Cultura, bando per 1.800 posti da assistente: requisiti e domanda
Concorso Ministero della Cultura 577 Funzionari RIPAM Requisiti, Domanda inPA, Prove e Materie
Concorso 577 Funzionari Ministero della Cultura: Bando 2025 per Bibliotecari, Archivisti, Archeologi, Architetti - È stato indetto il concorso per 577 Funzionari al Ministero della Cultura per Bibliotecari, Archivisti, Archeologi, Architetti. ticonsiglio.com
Il Ministero della Cultura pubblica un bando per 577 funzionari - Queste le figure che il Ministero sta ricercando nell'ambito di un'iniziativa che "si inserisce nel percorso di rafforzamento delle strutture amminis ... tg24.sky.it
Buonasera , sono previsti corsi per il nuovo concorso per diplomati ministero della cultura - facebook.com facebook
Concorso Ministero della Cultura 577 Funzionari – 100 Architetti (cod. 01) 10 Archeologi (cod. 04) - Manuale con le materie comuni #Simoneconcorsi #blogSimone #libriperconcorsi #MinisterodellaCultura577 Avvisami è in preparazione: bit.ly/3MZ0VBQ x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.