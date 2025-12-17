Concorso al Ministero della Cultura | 577 funzionari pubblicato il bando

È stato pubblicato il bando del concorso pubblico per 577 funzionari al Ministero della Cultura, disponibile sul Portale unico del Reclutamento. L'iniziativa, annunciata a Roma il 17 dicembre 2025, offre opportunità di inserimento nel settore culturale, con procedure di selezione aperte a candidati interessati a contribuire alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale italiano.

Roma, 17 dicembre 2025 – È disponibile sul Portale unico del Reclutamento il nuovo concorso pubblico per 577 funzionari destinati al Ministero della Cultura. La procedura, indetta dalla Commissione RIPAM, è rivolta a quattro profili professionali e mira a rafforzare gli organici dell’amministrazione centrale e periferica. Le figure ricercate. Nel dettaglio, il concorso prevede l’assunzione di 100 architetti, 300 bibliotecari, 167 archivisti e 10 archeologi, figure chiamate a operare nei settori della tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale. Le prove. La selezione è articolata in due fasi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

