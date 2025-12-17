Concorso 145 dirigenti tecnici | Avviso elenco ammessi prove scritte

È disponibile l’elenco degli ammessi alle prove scritte del Concorso 145 dirigenti tecnici. Puoi consultare i dettagli sul portale InPA e sulla piattaforma di reclutamento nella sezione dedicata all’“Avviso elenco ammessi”. Rimani aggiornato per conoscere le date e le modalità delle prossime fasi del concorso.

Sul portale InPA e sulla piattaforma reclutamento, nella sezione info bando relativa a “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 145 dirigenti tecnici per le esigenze dell’Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell’istruzione e del merito” è stato pubblicato l’avviso contenente l’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

